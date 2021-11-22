حدث ليلًا| .. أول تحرك رسمي بشأن الاعتداء على طفل بنادي هوليوبليس.. ووفاة الفنانة سهير البابلي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 766 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291980 حتى اليوم.

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-"فرق في المدارس".. الصحة تكشف موقف تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، موقف تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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-بيان من الصحة بشأن غرفة أزمات "الطقس السيء"

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة أزمات الوزارة لم ترصد أي حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات الطقس السئ، منذ بدابة موجة التقلبات الجوية، وحتى مساء اليوم الأحد.

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-مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "تي سي آي سانمار" للكيماويات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، "بي إس جايارامان"، رئيس مجلس إدارة شركة "تي سي آي سانمار للكيماويات"، و"فيجاي سانكار" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفد من شركة سانمار، لمناقشة المشروعات الاستثمارية المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

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-بلاغ للنائب العام.. أول تحرك رسمي بشأن الاعتداء على طفل بنادي هوليوبليس

كشفت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديم بلاغ للنائب العام بشأن واقعة الاعتداء على طفل داخل نادي هوليوبليس.

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-أبو العينين يستعرض إنجازات مصر في مؤتمر عالمي: القاهرة أوقفت كارثة كانت ستحدث في ليبيا (

أدعو المسؤولين الأمريكيين لزيارة مصر لنقل حقيقة ما يحدث من نهضة فى بلدنا

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-أمطار خفيفة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خريطة أمطار الاثنين والثلاثاء

نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري والموارد المائية، خريطة للأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية أيام الاثنين والثلاثاء.

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-انتهاء أسطورة الرعب.. 10 صور تكشف إزالة أكبر وكر لتعاطي المخدرات في أكتوبر (فيديو)

أزال جهاز مدينة 6 أكتوبر، منطقة ليلة القدر في الحي السادس صباح اليوم الأحد.

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-جمال الشاعر يروي تفاصيل تعرضه لحادث مروري: "نجوت بأعجوبة"

كشف الإعلامي جمال الشاعر، تفاصيل نجاته من حادث مروع هو وزوجته في القاهرة، قائلًا إنه يتوجّه بالشكر لكل من اهتم بالسؤال عنه: "الحمد لله نحن بخير، نجونا بفضل العناية الإلهية".

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-52 طالبًا في الفصل.. الإحصاء: كثافة الفصول في التعليم العام ضعف الأزهري

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، نسبة التسرب من التعليم وفقًا للنوع بين عامي 2018/2019 و 2019/2020.

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-قصة "خناقة فودافون".. كيف تطورت مشادة كلامية إلى معركة بين عميل و3 موظفين

على مدار الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق "خناقة شوارع" داخل أحد فروع شركة فودافون، ظهر خلالها 3 من ممثلي خدمة العملاء، يعتدون بالضرب على أحد العملاء.

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-فجوة إنتاجية وزيادة 50 ألف طن.. "الزراعة" توضح أسباب ارتفاع أسعار السكر

ارتفعت أسعار السكر في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ الأيام الماضية، وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك ما بين 9.5 - 10 جنيهات.

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-وفاة سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عاما.. "تغطية خاصة"

توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي مساء اليوم الأحد داخل أحد المستشفيات الخاصة عن عمر ناهز 86 عاما عقب تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

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-مصادر أمريكية: إطلاق سراح رهينتين من بين 17مختطفا بهايتي معظمهم أمريكيون

كشفت مصادر أمريكية أنه تم إطلاق سراح رهينتين من بين سبعة عشر شخصا من التبشيريين ، 16 أمريكيا وكندي، اختطفوا على يد عصابة في هايتي الشهر الماضي.

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-العراق يجدد موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

‎جددت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، فيما أشارت إلى أن العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع إسرائيل.

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-البرهان يؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي.

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-بينهم الدبيبة وحفتر.. مفوضية الانتخابات الليبية: عدد المترشحين للرئاسية بلغ 61

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، ارتفاع المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات الرئاسة فى ليبيا أمام الإدارات الانتخابية الثلاث حتى مساء اليوم "الاحد" إلى 61 متقدمًا.

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-شكرى يعقد غدًا مباحثات مع المبعوث الأممي إلى اليمن

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا الاثنين، جلسة مباحثات مع هانس جروندبرج، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

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