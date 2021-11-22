​التمويل العقاري| احذر 5 أسباب لعدم الاستفادة من مبادرة الـ3%

كتب- محمد عبدالناصر:

منذ أن أعلن البنك المركزي، عن تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة يوم 13 يوليو الماضي، بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة، ليكون هناك مبادريتن للتمويل العقاري، حيث يوجد مبادرة أخرى بفائدة 8% تم إطلاقها نهاية 2019.

هدف مبارة التمويل العقاري أن يتملك المواطنين وحدات سكنية، بأسعار وتكلفة مناسبة، حيث وصل الحد الاقصى لسعر الوحدة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ومتوسط الدخل 1.4 مليون جنيه وفقًا لمبادرة الـ3%.

الفرق بين مبادرتي التمويل العقاري القديمة والجديدة؟ (فائدة 3% أو 8%)



ويوضح "مصراوي" أبرز أسباب رفض طلبات المتقدمين للبنوك للحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.

- الأوراق المطلوبة:

من أبرز أسباب الرفض المتعلقة بقرض التمويل العقاري تكون في الاوراق المطلوبة حيث يتم طلب أوراق تتعلق باثبات الدخل، وكذلك صحة العقاري منم الناحية القانونية والبنائية، وسند الملكية للعقاري، وأنه لا يوجد عليه أي مخالفات، كل هذه الأوراق تتسبب في تعطيل طلب القرض العقاري.

- رصيد ائتماني سيء أو معدوم:

قبل صدور الموافقة على قرض التمويل العقاري يفحص البنك التاريخ الائتماني للشخص الذي قدم طلب القرض والذي ينعكس بطبيعة الحال على الرصيد، فإذا كان هناك صعوبات واجهت المتقدم في سداد المديونيات السابقة سيكون من الصعب الحصول على قرض التمويل العقاري.

- دخل مالي غير كافي:

قبل صدور قرار الموافقة أيضًا سيتحرى البنك من كافة مصادر الدخل، سواء كان المتقدم موظف يتقاضى أجرا ثاتبا أو صاحب عمل، حيث يتحقق من القدرة على السداد طول فترة التمويل، كما يطلب البنك أوراق تتعلق بالضرائب بالنسبة للأعمال الحرة.

- نسبة عالية للدين مقارنة بالدخل:

يمكن أن يكون سبب رفض البنك للقرض هو نسبة الدين العالية مقارنة بالدخل، حيث يُستدل من هذه النسبة عند مقارنة المبالغ المستحقة على الشخص المتقدم بالمبالغ التي يكسبها شهريا، بحيث يكون القسط لا يزيد عن 40% من معدل الدخل الشهري.

- عيوب الوحدة السكنية:

ومن أبرز الأسباب التي يتم رفض طلب المتقدم لتمويل وحدة سكنية، تتعلق بعيوب أو مخالفات في العقار المراد تمويله، حيث يكون العقار غير مسجلا أو غير قابلا للتسجيل، بالإضافة إلى عدم استكمال الأوراق المطلوبة، أو أن تكون غير صحيحة من الناحية القانونية.



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