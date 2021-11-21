"الزراعة": تحصين أكثر من 612 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كتب- مصراوي:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأحد، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 612 ألفًا و231 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية؛ بينهم "325 ألفًا و367 رأس أبقار، و203 آلاف و354 رأس جاموس، و75 ألفًا و861 رأس أغنام، و7649 رأس ماعز" حتى 20 نوفمبر الحالي، وتحصين 605 آلاف و741 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع؛ بينهم "321 ألفًا و222 رأس أبقار، و200 ألف و971 رأس جاموس، و75 ألفًا و861 رأس أغنام، و7649 رأس ماعز، و38 رأس جمال حتى 20 نوفمبر أيضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.