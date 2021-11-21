إحباط تهريب 88 ألف يورو أخفاها راكب مصري في أحذيته بالمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 88 ألف يورو، أخفاها راكب مصري داخل أحذيته فور وصوله من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 792 القادمة من روما، اشتبه أحمد عجمي، مأمور الجمارك في راكب مصري الجنسية يحمل حقيبتين، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بآشعة بمعرفة يوسف مسعد مأمور الفحص، تلاحظ وجود كثافات متشابهة ومتكرره وتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على حسين هيكل وحمدي حافظ نائبي مدير الإدارة قررًا بتكليف أماني عبدالله مأمور الجمرك تحت إشراف هاني أبوطالب مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وأمير محمود حسانين لتفتيش الراكب ذاتيًا، تبين وجود 88 ألف و500 يورو مخبأة داخل الأحذية وبين طيات الملابس بحقائبه وداخل الملابس التي يرتديها.

وقرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتم تسليم الراكب مايعادل 10 الآف دولار المسموح بها قانونًا، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.