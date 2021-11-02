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الجمعة ولمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن 9 مناطق حيوية بالجيزة

10:29 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
الجمعة ولمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن 9 مناطق حيوية بالجيزة

قطع المياه

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب لإعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي مما يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات اعتبارا من الساعة ١٢ ليلا يوم الجمعة 5 نوفمبر، وحتى الساعة السادسة صباح السبت 6 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي (العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجي، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية).

وأهابت المحافظة، بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على الخط الساخن (١٢٥).​

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي محطة جزيرة الدهب

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