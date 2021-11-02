مصر للطيران الراعي الرسمي للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورته الـ15

كتب- محمد عبيد:

تقوم مصر للطيران بدور الراعي الرسمي للمؤتمر الاقتصادي ومعرضه السنوي الخامس عشر "الناس والبنوك"، بعنوان (دور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة).

يأتي ذلك في إطار إهتمام الشركة برعاية الأحداث والمؤتمرات في مختلف المجالات، التي تساهم في تبادل الأفكار والرؤى لدعم وخدمة الاقتصاد القومي.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر التي تقوم برعايته الشركة منذ سنوات، ويستمر على مدار يومين، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ورؤساء مجالس إدارات ومديري وممثلي البنوك المصرية، وخبراء المال والاقتصاد وكوادر القطاع المصرفي المصري.

وينقسم المؤتمر إلى جلستين على مدار يومين، تدور الجلسة الأولى حول "دور مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمات"، والمردود الاقتصادي لمبادرات البنك المركزى لإنعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات، بجانب دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في ظل استمرار جائحة كورونا.

وتناقش الجلسة الثانية "تأثير مبادرة حياة كريمة على الاقتصاد"، وأهداف تلك المبادرة ودور القطاع المصرفي في دعمها، ومدى استفادة المواطنين منها، وأثرها على الاقتصاد، وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية.

وحرص المؤتمر أن يقيم معرضه السنوي الذي يضم أجنحة لاستعراض الأنشطة المصرفية للعديد من الشركات والجهات المشاركة به.