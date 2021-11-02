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الجيزة: رفع 120 طن مخلفات من طريق برطس الجديد بأوسيم

08:48 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
الجيزة: رفع 120 طن مخلفات من طريق برطس الجديد بأوسيم

رفع مخلفات وقمامة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رفع 120 طن مخلفات وتراكمات أتربة من المنطقة العسكرية بطريق برطس الجديد بمركز أوسيم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، وتحت إشراف وقيادة الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وقام رجال قطاع النظافة بالمدينة ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية لقرية برطس، برفع أكثر من (120 طن تقريباً) مخلفات وتراكمات الأتربة من منطقة العسكرية طريق المنصورية برطس الجديد بنطاق وحدة برطس بمركز أوسيم، ورفع كافة المخلفات.

وجار العمل المستمر للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أوسيم.

مخلفات تراكمات أتربة المنطقة العسكرية محافظة الجيزة

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