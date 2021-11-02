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وزير التعليم العالي: خطة لميكنة المستشفيات الجامعية

06:28 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
وزير التعليم العالي: خطة لميكنة المستشفيات الجامعية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك مشروع ضخم يتم العمل عليه في المستشفيات الجامعية، لميكنة 115 مستشفي جامعي، ومحاولة ربط الميكنة مع عدد كبير من مستشفيات وزارة الصحة، وتحديد الاحتياجات.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حول مشروع قانون المسئولية الطبية، اليوم الثلاثاء.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه منذ توليه القيام بأعمال وزير الصحة، يتم عقد اجتماعات مع كل القطاعات ومع مديري مديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية.

خالد عبد الغفار ميكنة المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي وزارة الصحة

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