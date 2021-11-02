عبدالغفار: خطة عاجلة لدعم مستشفيات الصحة بكوادر من أساتذة الجامعات

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إعداد خطة متكاملة بالتنسيق بين مديري مديريات الصحة في المحافظات والمستشفيات الجامعية لتوفير الكوادر الطبية من أساتذة كليات الطب للعمل في مستشفيات الصحة بمقابل مادي مناسب.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة استماع ومناقشة "مشروع قانون المسئولية الطبية"، والتي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.

وأضاف عبدالغفار، أنه يجري حصر احتياجات جميع مستشفيات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية لسرعة توفيرها.​