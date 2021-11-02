موظفون ومواطنون.. مواعيد منع دخول المصالح الحكومية لغير الحاصلين على لقاح كورونا

كتب- محمد نصار:

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولاسيما أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه جار حاليا التوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية؛ سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات، مشددا على أنه سيتم تفعيل القرار، الذي سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.