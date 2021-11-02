نقلة نوعية في الحوكمة والمحاسبة.. "خطة النواب" تشيد بقانون المالية الموحد

كتب- نشأت علي:

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والأداء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.

وقال عمر: في 2007 سافرت لجنة الخطة والموازنة إلى باريس للتعرف على طريقة عمل موازنات البرامج والأداء، إلا أنه لم نتمكن من تنفيذ ذلك.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في عام 2016 وفي الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، نجحنا في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا النظام، لا سيما أنه يعمل على كشف أي تلاعب؛ فإنه في نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان وصلنا إلى 30 وزارة تعمل وَفق هذا النظام.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد، كان لا بد منه؛ لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاتجاه نحو الرقمنة.

وأشار سالم إلى أن هذا التشريع بُذلت فيه جهود كبيرة أثناء مناقشته ليتماشى مع ما نص عليه الدستور، سواء في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكذلك أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الأداء المالي وحسن إدراته، فضلاً عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، وكذلك عند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية بعمل الرقابة السابقة، ويمنح وزارة المالية أيضًا حق الضبطية القضائية في حال وجود أية مخالفات.

وقال سالم: مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل بشكل كبير في تحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في الحفاظ على المالية العامة للدولة.

وشدد السجيني على أهمية أن تحرص الحكومة على الإسراع في إصدار اللائحة الداخلية لمشروع القانون فور صدوره؛ نظرًا لأهميته الكبيرة.

وقال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: هذا القانون طال انتظاره، كما أنه واحد من أهم نجاحات الجمهورية الجديدة.