انفوجراف وفيديو|.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع



كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣ للوزارة، بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٦ أكتوبر وحتى ١ نوفمبر الجاري الجاري.

أشار الانفوجراف إلى أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة ممثلة في أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم، شنت حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 736 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتم تحرير 9 محاضر بالمخالفات.

كما تم أيضا تحصين 5955 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الماشية والطاعون، فضلا عن 15356 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كما افتتحت مديرية الزراعة بالقليوبية فعاليات الدورة رقم ٣٣ لمطبقي المبيدات، فضلا عن تنفيذ ندوة ارشادية للتوعية بأهمية التحول الى نظم الري الحديث، وزيارة أحد النماذج المطورة، كما تم زيارة عزبة الزهور بالقناطر الخيرية، والتي تعد منبع الزهور في مصر والتصدير للخارج.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية صرد التابعة لمركز ومدينة قطور حيث تم تقديم العلاج والكشف بالمجان والفحص التناسلي، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين ورش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة، كما تم شن حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 160 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل 2 محضر بالمخالفات، كما استقبل محجر القرشية 1200 عجل بقرى مستورد من دولة فنزويلا لصالح جمعية مصر الخير لقضاء فترة الحجر البيطري المقررة وخلال هذه المدة سيتم تحصين هذه العجول بجميع التحصينات اللازمة مع تقديم الرعاية والعلاج اللازمة من قبل أطباء الرعاية والوقاية بمديريه الطب البيطري بالغربية، كما نظمت مديرية الزراعة بالغربية (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، الاستخدام الامثل للمبيدات، كما اعلنت استمرار حملات الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط (1242) طن من المخصبات منتهية الصلاحية والمعبأة في الإطار الغير القانوني كما تم ضبط (4400) طن من اضافات الاعلاف بمخزنين غير مرخصين بمركز قويسنا، كما تستمر حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 16 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، كما تم عقد اجتماع لمتابعة منظومة كارت الفلاح.

ونظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية بتنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية المسلمية بمركز الحسينية لفحص وعلاج الماشية لدى صغار المزارعين والمربيين، كما تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية لتحسين إنتاجيتها من اللحم والألبان والتوعية بأهمية المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو، كما طرحت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة كميات كبيرة من بيض المائدة بالأسواق، حيث تم توفير أكثر من 1000 طبق مائدة، وبيعها بالمنافذ المواطنين بأسعار مناسبة، كذلك تستمر حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز دمنهور و مركز رشيد، كذلك تواصل مديرية الزراعة بالنوبارية حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم تنفيذ الازالة الفورية بمنطقة فرع 20 بغرب النوبارية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية استمرارها في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 118 حالة تعدي على الأرض الزراعية بزمام إدارة خورشيد الزراعية وزمام إدارة المعمورة الزراعية ، كما قامت مديرية الطب البيطري بشن حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 1212 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم خلال شهر أكتوبر، تحصين 34 الف و 900 رأس ماشية حيث تم تحصين 2982 راس ضد مرض الحمى القلاعية، و 2157 راس ضد مرضى حمى الوادي المتصدع، و 294 راس ضد مرض الجلد العقدي، و 1655 راس ضد مرض التسمم الدموي، كما تم تحصين 27 ألف و 812 راس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وقامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد ببدء فعاليات الدورة التدريبية لمكافحة الحشائش وذلك بالتنسيق مع المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

كما تستمر حملات الرقابة على المبيدات، حيث تم المرور على محلات بيع وتداول المبيدات وتم رصد عدد من المخالفين وتم تحرير محاضر بشأن تلك المخالفات والتحفظ على المضبوطات، كما تم عقد ثالث الندوات الارشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، كما تم تنفيذ يوم حقلى لمحصول بنجر السكر بسهل الطينة، كما تستمر حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة حالات مخالفة بين مباني ومزارع سمكية في جنوب بورسعيد.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بالمرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنطاق المحافظة، حيث تم تحويل مساحة ٦٠٠١فدان بعدد مزارعين ٣٥٥٦مزارع ، كما تم متابعة تسليم كارت الفلاح حيث تم تسليم كافة الجمعيات بجميع النواحي، كما تم أيضا المرور على الزراعات الشتوية بنواحي المحافظة للاطمئنان على حال الزراعات والتواصل مع المزارعين والوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية مراكز: الفيوم – اطسا – ابشواى – سنورس، كما قامت أيضا مديرية الزراعة بمتابعة حركة صرف الاسمدة بالجمعيات الزراعية ومتابعة تسجيل الحيازات الزراعية الجديدة على اجهزة التابلت وكذلك تسجيل الحصر الزراعي الموسمي، ومتابعة توافر الأسمدة بمخازن الجمعيات وكذلك توافر تقاوى القمح.

كما نفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء ندوة إرشادية حول زراعة وانتاج محصول الشعير بالأراضى الجديدة تحت ظروف الري بالمياه المالحة، كما تم متابعة مزارع الزيتون ومعصرة الزيتون بمنطقة أبو صويرة للتأكد من استمرار التشغيل لخدمة مزارعي الزيتون، وشاركت المديرية كلية الزراعة جامعة قناة السويس القافلة الزراعية للمرور على الزراعات بسانت كاترين، كما تم بدء زراعة الطماطم بالحقل الإرشادي بمدينة الطور، كذلك تم تنفيذ ندوة حول تنشيطية حول التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، كذلك تم افتتاح وحدتي الاربعين الثالثة والمكس القبلي البيطرية بمركز باريس، بمحافظة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان استمرارها في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة عدد 10 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بنواحي بهريف وأبو الريش بحري والاعقاب وأبو الريش قبلي لردع المتعدين على الأراضي الزراعية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.