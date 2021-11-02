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أمين سر خطة النواب يرفض مشروع قانون المالية العامة الموحد

12:31 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
أمين سر خطة النواب يرفض مشروع قانون المالية العامة الموحد

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

رفض النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

وقال إمام، خلال إعلانه رفضه بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، إن القانون به من المواد ما ينسفه من الداخل عند التطبيق.

وأضاف: كان لدينا أمل في خروج قانون يحقق النظام المالي المرغوب فيه ولكن هذا القانون به من المواد ما يجعله غير قادر على تحقيق طموحات الشارع والنواب بشأن النظام المالي في مصر.

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