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"معلومات الوزراء" يجري استطلاعاً للرأي على معدلات استخدام الشباب للإنترنت وأبرز أولوياتهم

10:51 ص الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
"معلومات الوزراء" يجري استطلاعاً للرأي على معدلات استخدام الشباب للإنترنت وأبرز أولوياتهم

استطلاع معدل استخدام الشباب للانترنت


كتب محمد غايات

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي على عينة من الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 سنة وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، بهدف التعرف على معدلات وزمن استخدامهم للإنترنت في اليوم.
وقد أشارت النتائج إلى أن 60.9% من الشباب في الفئة العمرية السابق ذكرها يستخدمون الانترنت يوميًا، وجاء ربعهم تقريبًا 24.5% يستخدمونه فوق الست ساعات خلال اليوم، فيما كان 27.7% منهم يستخدمونه لفترة تتراوح من 3 إلى 6 ساعات يومياً، وجاء 25.7% ضمن المستخدمين لأقل من ثلاث ساعات، في حين لم تحدد النسبة الباقية وهي 22.1% رأيها.
من ناحية أخرى، قام المركز بسؤال الشباب - في الفئة العمرية نفسها- عن أبرز أولوياتهم خلال الفترة القادمة، حيث أوضح 33.6% منهم إلى أن إنشاء مشروع خاص هو من أهم أولوياتهم في الوقت الحالي، فيما أشار 27.8% منهم إلى استكمال دراستهم، و20.7% أشاروا إلى تكوين أسرة (الزواج ورعاية الأطفال)، بينما أوضح 2.7% منهم أن الحصول على وظيفة أو التطلع لوظيفة أخرى أفضل هي أبرز أولوياتهم.

الشباب استخدام الانترنت معلومات مجلس الوزراء

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