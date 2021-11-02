تظهر لأول مرة.. ألوان مبهرة بمعبد إسنا بعد ترميمه (صور)

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(مصراوي):

نشر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أحدث صور معبد إسنا بعد ترميمه.

وعلق وزيري قائلًا: "بأيادي مصرية خالصة ألوان معبد إسنا تظهر لأول مرة منذ مئات السنين.. التحية والشكر لهذا الجيل المميز من الأثريين والمرممين المصريين".

يعد معبد إسنا من أهم المعالم السياحية بمحافظة الأقصر وهو المعبد الوحيد الباقي من أربعة معابد كانت موجودة في تلك المنطقة، ثلاث منهم في شمال غرب إسنا في "أصفون – كوم الدير – غرب اسنا" أما الرابع فكان يقع في شرق إسنا "الحلة" .

وفي عام 1830 تم اكتشاف معبد آخر في كومير جنوب غرب إسنا بحوالي 10 كم إلا أن هذه المعابد قد اختفت منذ القرن الماضي ولم يبقى منها غير ما يدل عليها.

