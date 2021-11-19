العواري خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور عبدالفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، ويتلو القرآن الشيخ محمود علي حسن.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الأسرة سكن ومودة"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة سكن ومودة التي أطلقتها وتهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسر، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة، وأن الأسرة المستقرة أحد أهم دعائم الدولة المستقرة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة بعد الرابط التالي: