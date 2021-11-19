​الكهرباء: ارتفاع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة خلال 2021

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الطاقة المتجددة خلال العام الجارى إلى 6 آلاف ونصف ميجاوات مقارنة بـ6 آلاف خلال العام الماضي نتيجة زيادة القدرات المنتجة من محطات الطاقة المائية والشمسية والرياح، بالإضافة لربط كافة محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية البالغ قدراتها 1465 ميجاوات.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف إنتاج 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2022، بواقع 12% لطاقة الرياح، و6% للطاقة الكهرومائية، و2% للطاقة الشمسية لترتفع إلى 42% من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

يذكر أن شهد إنتاج مصر من الكهرباء المولدة عبر طاقة الرياح ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام الجارى بنحو %2.3 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، بزيادة قدرها 37 جيجا وات/ساعة.

وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى إنتاج بواقع نحو 671 جيجاوات في الساعة يليه شهر أغسطس بواقع 500 جيجا وات في الساعة، وأخيرًا شهر يوليو بإجمالي نحو 493 جيجاوات في الساعة.