​بعد إطلاقه رسميا.. 7 مميزات للموقع الإلكتروني لمتحف التحرير

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، الموقع الإلكتروني الخاص به، وذلك بمناسبة الذكرى الـ119 على تأسيس المتحف المصري بالتحرير.

ويرصد "مصراوي" بحسب صباح عبدالرازق مدير عام المتحف مميزات الموقع الإلكتروني على النحو التالي:

1- الموقع يتيح لمتصفحيه التعرف على المتحف ومقتنياته والخدمات المقدمة للزائرين به.

2- إمكانية شراء تذاكر زيارة المتحف باستخدام كروت الائتمان وذلك ضمن المنظومة المتكاملة للتذاكر الالكترونية.

3- يحتوي الموقع الإلكتروني على خريطة للمتحف من الداخل موضح عليها أماكن القاعات وأسمائها وأرقامها.

4- يساهم الموقع الإلكتروني في مساعدة الزائر على التجول داخل المتحف بسهولة أثناء زيارته.

5- يضم الموقع صور لأبرز مقتنيات المتحف ومجموعة من الصور الأرشيفية النادرة توضح عملية بناء المتحف وشكل قاعاته عند افتتاحه.

6- يضم الموقع صور العرض القديم لبعض القاعات على مر تاريخه، والتي تعد جزءا من الكنوز المحفوظة في أرشيف المتحف بالسلبيات الزجاجية.

7- يحتوي الموقع الإلكتروني على سرد مصور لتاريخ المتحف وقائمة كاملة بالمديرين السابقين منذ افتتاح أول متحف للآثار المصرية في الأزبكية مرورا بمتحف بولاق والجيزة وحتى الآن.

جدير بالذكر، أن العمل على إنشاء الموقع بدأ في شهر إبريل الماضي وشارك في تصميمه وتنفيذه عدد من الخبراء الدوليين.

وبدأ في سبتمبر الماضي تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويا، كخطوة من ضمن خطوات إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وتم افتتاح المتحف عام 1902 ويعد من أوائل المباني في العالم التي تم بنائها لكى تكون متحفا متخصصا، ويضم المتحف معامل ترميم متميزه بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على كتب وموسوعات نادرة تتناول الآثار والحضارة المصرية القديمة.