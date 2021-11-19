تحسين الأجور وأحوال العمالة.. تعرف على الخدمات والفئات المستهدفة للسفر إلى السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

تسعى وزارة القوى العاملة، إلى تحسين أحوال العمالة المصرية في دول العالم، وخاصة العمالة المصرية بالسعودية، وتقديم دورات تدريبية لتحسين مستوى العامل الراغب في السفر إلى المملكة.

وناقش محمد سعفان وزير القوى العامة، وأحمد بن سلمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، مؤخرا عددا من الملفات المهمة، أبرزها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتقنين أوضاع سفر العمالة.

ويرصد "مصراوي" الخدمات المقدمة للعمالة والفئات المستهدفة للسفر إلى السعودية وأبرز الملفات التي تم مناقشتها:

1- تفعيل ملف الربط الإلكتروني بين الوزارتين لمعرفة متطلبات سوق العمل بالمملكة، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتي ترغب في العمل بها.

2- العمل على تقنين أوضاع السفر، للقضاء على أي عقود وهمية، وعدم السماح بسفر أي عامل إلا عن طريق الربط الإلكتروني.

3- التنسيق بين الجانبين لاختيار العامل الكفء ذو الخبرة، أو تدريب العمالة التي ترغب في السفر ولا تملك الخبرات اللازمة.

4- عدم إلحاق أي عامل مصري للعمل بالمملكة دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل.

5- آليات تنظيم العمالة الموسمية في موسم الحج -(خدمات الحجاج)-.

6- وضع تصور لتنظيم عملية تشغيل العمالة الموسمية في موسم الحج للحفاظ على حقوق العمال من ناحية، وحجاج بيت الله من ناحية أخرى.

7- تحسين أحوال العمالة المصرية وبث روح التعاون المشترك في كافة الموضوعات الخاصة بهم في السعودية.

8- إطلاق مبادرة الفحص المهني لتحسين نوعية وكفاءة العمالة داخل المملكة.

9- الموازنة بين حجم الأعمال والأجور عن كل مهنة حسب مستويات مهارة العامل والتى يتم تحديدها قبل سفره إلى المملكة بالتعاون مع دول الاستقدام.

حضر اللقاء، السفير أسامة نقلي سفير المملكة لدى مصر، وفيصل العتيبي الملحق العمالى السعودي بالقاهرة، وبندر السجان مدير عام معهد الإدارة العامة بالسعودية، وهاشم المكرمي مدير عام التخطيط والجودة بالمعهد، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني.

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