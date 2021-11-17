يقضي على العقود الوهمية.. 10 معلومات عن الربط الإلكتروني بين مصر والسعودية



كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بملف الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل المصرية والسعودية، موضحًا أنها تتماشى مع مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك عقب لقاء محمد سعفان وزير القوى العاملة، أمس، أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بحضور سفير المملكة في مصر السفير أسامة نقلي، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي، وبندر السجان مدير عام معهد الإدارة العامة بالسعودية، و هاشم المكرمي مدير عام التخطيط والجودة بالمعهد.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن الربط الإلكتروني بين البلدين على النحو التالي:-

- يقضي على عقود العمل الوهمية.

- يحمي العمالة المصرية من كافة أشكال النصب والاحتيال.

- يحقق لها الآمان الوظيفي داخل المملكة العربية السعودية.

- يساعد على اختيار العامل الكفء ذو الخبرة.

- تدريب العمالة التي ترغب في السفر ولا تملك الخبرات اللازمة.

- يساهم في معرفة متطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

- يساعد على معرفة العمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتي ترغب في العمل بها.

- يساهم الربط الإلكتروني في تقنين أوضاع السفر للعمالة.

- عدم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

- عدم إلحاق أي عامل للعمل بالمملكة دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل.

يذكر، أن استراتيجية سوق العمل السعودي، تشمل الاستقرار والحماية وتحسين نوعية وكفاءة العمالة والموازنة بين حجم الأعمال والأجور في كل مهنة حسب مستويات مهارة العامل والتي يتم تحديدها قبل سفره إلى المملكة بالتعاون مع دول الاستقدام، ليصبح بذلك سوق العمل السعودي من أهم أسواق العمل الجاذب للعمالة المدربة في إطار نظم حماية.