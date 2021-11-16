بفائدة 5%.. تفاصيل طرح أبقار وعجلات عشار من الخارج بقروض ميسرة

كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح أبقار و عجلات عشار "ثنائية الغرض"، لأول مرة لصغار المربين، موضحًا أنها تعد نقلة نوعية في إنتاجية الألبان واللحوم مقارنة بالبلدي.

وقال "الصياد"، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الأصناف الجديدة تتمثل في "السيمنتال"، "فيزر"، وغيرها من الأبقار العشار كثيفة اللحم ووفيرة الألبان، مشيرًا إلى أن القروض سوف تكون على 3 سنوات ونصف بفائدة 5%.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن عملية الطرح سوف تنطلق مطلع الأسبوع القادم، من إحدى المزارع النموذجية، لافتًا إلى أن معدل "التحويل" الزيادة في وزن في هذه الأبقار للذكور كيلو ونصف يوميًا، مقارنة بالأصناف المحلية التي تصل أعلى معدل للوزن اليومي 750 جرام.

ولفت الصياد، إلي أن هذه الخطوة واحدة من الخطوات التي تعزز زيادة تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان بالإضافة إلى جودة التحسين الوراثي المتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن الأبقار العادية تنتج من 3 لـ5 كيلو لبن، بينما تنتج الأصناف المستوردة 25 كيلو لبن، مضيفًا أن هذه الأصناف تحسن من هامش الريح للمربين ويعزز فرضية توفر المنتج.