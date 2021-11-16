زينة شباب جيله.. صفحات "النواب" تكتسي بالسواد حزنًا على وفاة النائب أحمد زيدان -صور

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كتب- مصراوي:

خيمت حالة من الحزن والحداد على صفحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقلوبهم، فور سماع خبر وفاة النائب أحمد زيدان.

جاء ذلك عقب دقائق على إعلان النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد صراع مع المرض، حتى تحولت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأعضاء مجلسَي النواب والشيوخ إلى صفحة عزاء في وفاة زميلهم زيدان.

قالت النائبة مرثا محروس، زميلة الراحل زيدان في حزب حماة الوطن وفي التنسيقية: مصيبتنا جلل، معلنةً وفاة زينة شباب جيله النائب أحمد زيدان.

وكتب عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الدفاع والنائب عن الدائرة المجاورة لدائرة النائب الراحل زيدان، النائب محمد عبد الرحمن راضي، نائب روض الفرج وشبرا وبولاق: وفاة النائب الشباب الغالي المحترم أحمد زيدان.

ونعى النائب فريدي البياضي، النائبَ الراحل أحمد زيدان، داعياً له بالمغفرة والرحمة.

ونعت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب عن القاهرة، زيدان، مؤكدةً أنه كان ضمن أفضل من مثَّل الشباب في المجلس.

ونعى النائب محمد مصطفى السلاب، النائبَ زيدان، متمنياً له الرحمة والغفران ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونعى حزب حماة الوطن النائبَ أحمد زيدان كأحد أعضائه الذي مثل الحزب لدورتين متتاليتين بالمجلس عن الحزب ذاته.

كان النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وشبرا، قد مر الشهر الماضي، بأزمة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية في أحد المستشفيات.

ويعد زيدان من النواب الشباب الذين وجدوا في مجلس النواب ضمن دورتين متتاليتين ضمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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