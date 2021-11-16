عقدان جديدان للخدمات الأرضية مع شركتين روسيتين بشرم والغردقة

المفتي لطلاب جامعة بني سويف: مصر عصية على أي فتنة.. و سنتجاوز كل التحديات

كتب - محمد عبيد:

وقعت شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، عقدين مع شركة "أفياري" وكيلا عن شركتي (SMATAVIA, IZHAVIA) الروسيتين، لتقديم الخدمة الأرضية لرحلات الشركتين بمطاري شرم الشيخ والغردقة، ليصل عدد الشركات التي تتعامل مع الخدمات الأرضية بالمطارات المصرية إلى 148 شركة.

جاء التوقيع خلال فاعليات اليوم الثالث من مشاركة مصر للطيران بمعرض دبي للطيران، وقام بتوقيع العقد المهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومحمود فراج رئيس شركة "أفياري" لخدمات الطيران.

وتستحوذ شركة الخدمات الأرضية على ٧٦% من سوق الخدمة الأرضية بالمطارات المصرية، وتقوم بخدمة حوالي 23 مليون راكب سنويا، واستطاعت خلال فعاليات المؤتمر زيادة عملائها باليوم الأول والثاني للمعرض بالتعاقد مع شركات (Odean, IFly, Danish).