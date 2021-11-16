مباراة مصر والجابون .. 20 كاميرا ودرون وقناة مفتوحة ناقلة وأسماء المعلقين

كتب- مينا غالي:

يلتقي منتخبنا الوطني المصري، في الثالثة عصر اليوم على ملعب ستاد برج العرب، مع نظيره منتخب الجابون، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2020.

وحسم المنتخب الوطني تأهله للمباراتين الفاصلتين المؤهلتين للمونديال، بعد تصدره المجموعة رسميًا في الجولة الماضية، عقب تعادله بهدفين لكل منهما مع منتخب أنجولا على ملعبه، حيث رفع المنتخب المصري رصيده إلى 11 نقطة بفارق 4 نقاط ع صاحب المركز الثاني منتخب الجابون.

ومن المقرر أن تبث المباراة على شاشة أون تايم سبورتس 1 بعد حصولها على حقوق بث مباريات مصر في تصفيات المونديال، وذلك على ترددها 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وأسندت قناة أون تايم سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، بينما يقوم المعلق أيمن الكاشف بالتعليق على المباراة على القناة الصوتية الثانية.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة بسيارة بث 4k و20 كاميرا حول الملعب، بالإضافة إلى كاميرا درون وواير كام للتصوير الفضائي، على أن يتولى من إدارة البرامج الرياضية بالهيئة الوطنية للإعلام بقيادة المخرج محمد نصر الدين إخراج المباراة.

ويستعرض مصراوي كيفية ضبط تردد قنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:

أولاً بالنسبة للريسيفر العادي المتصل بالتلفاز:

- فتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر.

- اختيار قائمة الترددات.

- إضافة تردد جديد من الزر الأحمر.

- إدخال التردد وكافة البيانات الموضحة أعلي.

- الضغط علي زر البحث.

- سيتم إضافة التردد أو القناة في قائمة القنوات.

ثانيًا بالنسبة للتلفاز المزود بريسيفر مدمج داخله built in

- الضغط على القائمة الرئيسية "menu".

- الضغط على عبارة "installation" أو تركيب بالعربية.

- الضغط على "إضافة تردد جديد".

- كتابة التردد الجديد "11681".

- اضغط "بحث" وبعد تنزيل القناة اضغط "ok" أو موافق

- سيتم تنزيل القناة ويتم تثبيت ترددها.