مها حسني.. 4 معلومات عن مذيعة من العصر الذهبي لماسبيرو

(مصراوي):

رحلت الإعلامية مها حسني، اليوم الاثنين، حيث تم نقلها من مستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام خلال الأيام الماضية، إثر تعرضها لأزمة صحية، وشيعت الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم.

في السطور التالية نستعرض ملامح المسيرة الإعلامية حول المذيعة الراحلة، والتي يعتبرها الكثير من المتابعين إحدى مذيعات العصر الذهبي للإعلام..

1- قدمت العديد من البرامج، وكان من أشهرها برنامج "أيامنا الحلوة"، وبرنامج "سيدتي".

2- اشتهرت الإعلامية الراحلة، بدعم بلدها ووطنها دائمًا من خلال برامجها، والتي ركزت فيها على الإيجابيات، ولذا تُعد مها حسني مذيعة وطنية، فهي ابنة ماسبيرو، ومذيعة التليفزيون المصري.

مها حسني.. المذيعة الإنسانة

3- كما اشتهرت بمواقفها الإنسانية، والتي كان من أشهرها هو موقفها مع الفنان رامي جمال، عندما أعلن إصابته بمرض البهاق، حيث دعمته في محنته، من خلال توجيه العديد من الرسائل له عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

4- توفى والدها العام الماضي، وأعلن زوجها خبر وفاة والدها، عن طريق نشره لتدونيه عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وعلق عليها، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى المهندس عادل حسني، والد زوجتي مها عادل حسني، نسألكم الدعاء".

كما نعى الإعلامية الراحلة، العديد من الأشخاص، والتي كانت أولها هي صفحة "ماسبيرو الأصل"، التي أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر وفاة الإعلامية الراحلة.

ونشرت صفحة "ماسيبرو الأصل"، صورة للإعلامية مها حسني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "مها حسني في ذمة الله".

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