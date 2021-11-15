Masrawy logo white

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

09:01 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الهيئة: "أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30%".

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا