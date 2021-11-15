هل تختلف قيمة مقايسة العداد الكودي عن التقليدي بشركات الكهرباء؟ مصدر بـ "الكهرباء" يوضح

كتب-محمد صلاح:

يعتقد بعض المستهلكين أن العداد الكودي يختلف عن العداد التقليدي في قيمة المقايسة وطريقة حساب الفاتورة إلا أن هذا ليس بصحيح وفقا لتأكيدات مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى ، أن العدادات الكودية التي يتم تركيبها للمباني المخالفة تقوم باحتساب الاستهلاكات بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني بالضبط، مشيرًا إلى أن أسعار بيع الكهرباء محددة .

وقال إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طبقا للمادة ٦ من قانون الكهرباء الجديد رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، هو المسؤول عن إقرار تعريفة بيع الكهرباء وليس شركات توزيع الكهرباء.



وأوضح المصدر عدد من المعلومات عن عداد الكهرباء الكودي وهي كالتالي:

-عداد الكهرباء الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل إسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ويحمل رقم كودي.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

ونفى ما يتداوله البعض حول قانونية عداد الكهرباء الكودي، مؤكدا أنه ليس سند قانوني لملكية العقار المخالف وفقا لقواعد المحليات.