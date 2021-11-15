الطقس في 6 أيام.. ننشر خريطة الأمطار والشبورة حتى السبت 20 نوفمبر

​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعى من الاثنين 15 نوفمبر 2021 إلى السبت 20 نوفمبر، حيق يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها على النحو التالي:

- يوم الاثنين:

أمطار خفيفـة: على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30 %تقريبا ).

- الثلاثاء:

شبورة مائيـة كثيفة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه و وسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطـــــــار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

- الأربعاء:

شبـــــــــورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفناء ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة (30: 40% تقريبا).

- الخميس:

شبــــــورة مائيـــة على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

يوم الجمعة:

شبـــــــورةمائيـة على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

اعتبارًا من السبت 20 نوفمبر 2021، يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

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