​هدايا تقودك إلى النيابة.. "خلي بالك" ممنوعات تعرضك للمساءلة في المطار

كتب- محمد عبيد:

كثير من المسافرين لا يعلم أن مبلغًا ماليًّا أو هدايا يحملها، قد تتسبب في خروجه إلى النيابة بدلًا من منزله، فور الانتهاء من إجراءات الوصول بمطار القاهرة الدولي.

ويأتي ذلك بسبب عدم سماح سلطات الجمارك بدخول هذه النوعيات؛ إما بسبب قانون يمنعها أو أنها تحتاج إلى موافقات أمنية من الجهات المختصة أو لا بد من الإفصاح عنها، وهي أسباب يجهلها الراكب بسبب اختلاف القوانين والتشريعات من دولة إلى أخرى .

يستعرض "مصراوي" أشياءَ ممنوع دخولها المطار تجعل طريقك إلى النيابة بدلًا من المنزل، أو التي يتم حجزها لحين سفرك مرة ثانية، أو حجزها لعدم السماح بدخولها ولسدادك الغرامات والرسوم المقررة للسماح لك بإعادة سفرها مرة ثانية دون تحريك الدعوة الجنائية ضدك.

1- "الحبوب والمواد المخدرة"، وهي مختلفة الأنواع والأشكال في الاستخدامات؛ منها ما تتضمنه المأكولات والحلوى وكذلك الأقراص، والمدرجة بجدول المخدرات بمختلف أنواعها، وهي تتسبب في تحريك دعوة جنائية ضد الراكب فوراً، وإحالته إلى النيابة لجلبه مخدرات من الخارج .

2- "المبالغ المالية"، كثير من الركاب يحمل معه مبالغ مالية كبيرة فور عودته من الخارج؛ خصوصًا بعد أن يقضي فترات طويلة في العمل بإحدى الدول، من حقك أن تأتي بالمبالغ؛ لكن لا بد من الإفصاح عنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وفي حالة عدم الإفصاح وتم ضبطها، تقوم الجمارك بتسليم الراكب مبلغ 10 آلاف جنيه، وهو الحد المسموح له، وتحرير محضر بباقي المبلغ وتحويله إلى النيابة؛ لعدم إفصاحه.

3 – "الطائرة الدرون" أو ما يطلق عليها طائرة التجسس والتنصت، والكثير يحملها معه كهدايا للأطفال؛ خصوصاً أنها تبعت في كثير من الدول كأمر عادي؛ لكن تتسبب في تحرير محضر للراكب فور ضبطها معه بمطار القاهرة، وذلك لمنعها قنونًا دون موافقات.

4- مسدسات وبنادق ضغط الهواء أو الغاز، من الأشياء التي يتم حجزها بمطار القاهرة الدولي؛ لعدم حمل الراكب الموافقات الأمنية المقررة لجلبها من الخارج، ويتم حجزها لحين الانتهاء من الموافقات الأمنية المطلوبة أو لإعادة تصديرها مرة ثانية .

5- المشغولات الذهبية والفضية لا يسمح بدخولها مع الركاب؛ خصوصًا الرجال أو بكميات، لأن الهدف يكون الاتجار فيها وتحقيق مكاسب مادية، ويتم حجزها في وديعة الجمارك، وتحصيل غرامات من الراكب لحين السماح بسفره مرة ثانية وتسليمه المشغولات التي تم ضبطها معه أثناء دخوله البلاد، ويكون سداد الغرامات والرسوم المقررة مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الراكب .