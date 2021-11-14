تنسيقية شباب الأحزاب تطلق استراتيجيتها الجديدة - فيديو

كتب- محمد نصار:

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لتدشين الاستراتيجية العامة الجديدة لها.

وقالت التنسيقية، إنها استحدثت أنماطا من التطوير والتحديث من أجل تحقيق الريادة وأن تكون نموذجا تحتذي به الكيانات السياسية في وضع الخطط الاستراتيجية والهيكل التنظيمي.

وجاءت تفاصيل الاستراتيجية على النحو التالي: