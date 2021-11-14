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تنسيقية شباب الأحزاب تطلق استراتيجيتها الجديدة - فيديو

03:39 م الأحد 14 نوفمبر 2021
تنسيقية شباب الأحزاب تطلق استراتيجيتها الجديدة - فيديو

تنسيقية شباب الأحزاب

كتب- محمد نصار:

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لتدشين الاستراتيجية العامة الجديدة لها.

وقالت التنسيقية، إنها استحدثت أنماطا من التطوير والتحديث من أجل تحقيق الريادة وأن تكون نموذجا تحتذي به الكيانات السياسية في وضع الخطط الاستراتيجية والهيكل التنظيمي.

وجاءت تفاصيل الاستراتيجية على النحو التالي:

تنسيقية شباب الأحزاب مؤتمر صحفي التطوير الكيانات السياسية

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