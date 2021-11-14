الإجازات الاستثنائية والمعاش المبكر.. تعرف على جدول "قوى عاملة النواب" غدًا

كتب- نشأت علي:

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعَين غدًا الإثنين؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن "الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "تضرر 104 عاملين من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي، ومناقشة طلب إحاطة آخر من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي، لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

وتواصل اللجنة اجتماعاتها بعد غدٍ الثلاثاء؛ لمناقشة سبعة طلبات إحاطة بشأن "أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة"، والمقدمة من كل من النواب: هاني مصطفى خضر، ومحمد سعد الصمودي، وضياء الدين داود، ونبيل عسكر ، ويونس عبد الرازق، وسلمى مراد، والحسيني عيسى، وبهاء الدين أبو الحمد عثمان.

ومن المنتظر أن يحضر اجتماعات لجنة القوى العاملة ممثلون عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والصحة والتضامن الاجتماعي، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.