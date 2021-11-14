قرار جمهوري بشأن الجامعات الكندية في مصر
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 535 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الكندية في مصر) لاستضافة فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية.
وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان