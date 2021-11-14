قرار جمهوري بشأن الجامعات الكندية في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 535 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الكندية في مصر) لاستضافة فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: