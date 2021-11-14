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قرار جمهوري بشأن الجامعات الكندية في مصر

12:50 م الأحد 14 نوفمبر 2021
قرار جمهوري بشأن الجامعات الكندية في مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 535 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الكندية في مصر) لاستضافة فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعات الكندية جامعة جزيرة الأمير إدوارد قرار جمهوري

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