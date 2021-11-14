رئيس "النواب" يشيد بمقترح بشأن قانون المالية الموحد

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باقتراح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، النائب هشام هلال، بشأن قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وقال جبالي إن الاقتراح الذي قدمه النائب هلال يحصِّن القانون من شبهة عدم الدستورية؛ حيث حدد المجالس والهيئات.

كان هلال قد اقترح إضافة المجالس القومية، ومجلسَي النواب والشيوخ، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية، إلى المادة الأولى من مواد الإصدار.