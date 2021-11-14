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رئيس "النواب" يشيد بمقترح بشأن قانون المالية الموحد

12:42 م الأحد 14 نوفمبر 2021
رئيس "النواب" يشيد بمقترح بشأن قانون المالية الموحد

المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باقتراح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، النائب هشام هلال، بشأن قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وقال جبالي إن الاقتراح الذي قدمه النائب هلال يحصِّن القانون من شبهة عدم الدستورية؛ حيث حدد المجالس والهيئات.

كان هلال قد اقترح إضافة المجالس القومية، ومجلسَي النواب والشيوخ، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية، إلى المادة الأولى من مواد الإصدار.

حنفي جبالي قانون المالية الموحد الحكومة محمد معيط هالة السعيد

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