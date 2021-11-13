إحباط تهريب بندقية و"تلسكوب" مع راكب أمريكي قادم من قطر في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب "تلسكوب" بندقية محظور دخوله البلاد، وبندقية ضغط هواء يلزم لدخولها موافقات أمنية، أخفاها راكب أجنبي من أصل مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الأجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف ياسر محمد رئيس القسم بالجمارك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة عمرو غزال مأمور الجمرك، تلاحظ وجود كثافات ما يشتبه أن تكون بندقية، وكلف محمود عبدالنبي مدير الحركة، أحمد عطا الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط بندقية و"تلسكوب" يتم تثبيته على سلاح، وأبلغ أسامة دياب مدير الجمرك إدارة شرطة الحماية المدنية في المطار، حيث أفاد تقرير المقدم طارق رماح أن البندقية ضغط هواء يلزم لدخولها موافقة وتصريح من مصلحة الأمن العام، أما "التلسكوب" محظور دخوله طبقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وأمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، فيما يخص التلسكوب، وحجز البندقية بوديعة الجمارك لحين إتمام الإجراءات، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب للنيابة للتحقيق.