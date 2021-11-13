بعد سيول أسوان.. الأرصاد تكشف تطورات الوضع بالنسبة للأمطار ​

متنكرًا في جلباب الساعة 2 فجرًا.. مدير "الرعاية الصحية" ببورسعيد يكشف

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء ومرسى علم ومناطق من أقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، قبل لحظات، إنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

يذكر أن مجموعة من المناطق في مصر تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة والرعدية التي تصل إلى حد السيول أحيانا.

وتعد محافظة أسوان ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، الأكثر تعرضا لتأثيرات موجة الطقس السيء.