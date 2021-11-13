"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. و كندا تجيز لقاح موديرنا كجرعة ثالثة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 909 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة



فيروس كورونا.. "فتوى الأزهر" توضح حكم تقديم شهادات مزورة لجهات العمل تفيد الحصول على اللقاح



جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا ترتفع لأكثر من 251.9 مليون حالة



"خالفوا تعليمات كورونا".. الداخلية تُحصل 9 آلاف غرامة فورية خلال يوم‎‎



مصنوع من مواد طبيعية.. روسيا تعلن عن "مكمل غذائي" ضد كورونا



الأوقاف: غلق مسجد عبدالمنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام الرواد بالإجراءات الاحترازية



كورونا بالدول العربية: البحرين والإمارات صفر وفيات.. والعراق أكثر الإصابات



لحق بزوجته بعد 3 ساعات.. وفاة مايسترو قصر ثقافة شبين الكوم



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الإثنين.. إغلاق عام في النمسا لغير متلقي لقاح كورونا



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