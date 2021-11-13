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عضو بالشيوخ عن كلمة السيسي في مؤتمر ليبيا: وضعت الأمور في نصابها الصحيح

03:00 ص السبت 13 نوفمبر 2021
عضو بالشيوخ عن كلمة السيسي في مؤتمر ليبيا: وضعت الأمور في نصابها الصحيح

النائب طارق عبدالعزيز

ثمّن النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس حول ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا أن الرئيس وضع الأمور في نصابها الصحيح بتأكيد ضرورة إجراء الاستحقاقات الليبية وإرساء الاستقرار لتوزيع الثروات الليبية بعدالة، وتأكيد ضرورة النص بكل صراحة على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأشاد عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بتأكيد الرئيس حفظ حق مصر في ضرورة استقرار ليبيا من الفوضى واستمرار النزاع المسلح، والتشديد على أن مصر قد تتخذ إجراءات تحمي أمنها القومي وحفظ ميزان القوى حال الإخلال به، وفي هذا وضع العالم أمام مسئولياته في ضرورة دعم الجهود المصرية لحفظ الاستقرار ليعم السلام في أرجاء الشقيقه ليبيا.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة مصر برهنت على الريادة المصرية ودورها المحوري في المنطقة، والتزامها بمساعدة الأشقاء أحفاد عمر المختار في أعمار بلادهم لتعود لسابق عهدها واحة للآمان على ساحل المتوسط.

مجلس الشيوخ السيسي مؤتمر باريس ليبيا

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