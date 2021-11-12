150 مشاركًا من 16 دولة.. الجيزة تختتم رالي الفراعنة الدولي للجري

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كتب- أسامة علي:

شاركت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة في سباق رالي الفراعنة الدولي للجري، الذي نظمته شركة "Event Sports" بدورته رقم (21) من سباق الفراعنة الدولي خلال الفترة من 10- 12 نوفمبر 2021، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويعد هذا الحدث مصنف ضمن أشهر سباقات الـ100 كم عالميًا ومدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي لسباقات الطرق ALMS ويعد فرصة مثالية للترويج للسياحة الرياضية ومنتج الصحراء.

بدأ السباق من هرم هوارة في الفيوم حتى هرم سقارة بالجيزة لمسافة 100 كم، بمشاركة 150 مشاركًا يمثلون أكثر من 16 دولة أوروبية وعربية.