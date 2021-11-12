"سجل وأطعم الآن".. برلمانيون يفتحون أبواب مقاراتهم لمواجهة فيروس كورونا

(مصراوي):

مع اقتراب موعد عدم السماح بدخول الموظفين غير المحصنين ضد فيروس كورونا لمقار أعمالهم، ومنع دخول المواطنين إلى الجهات الحكومية للسبب ذاته، سارعت مقرات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في القرى والمدن والمحافظات إلى تقديم خدمة سجل والتطعيم الفوري.

وساعد وجود وفرة من اللقاحات حصلت عليها مصر مؤخرًا، في انتشار مقرات التطعيم مما جعل النواب والأحزاب تسارع للمشاركة في الجملة تحت شعار مواجهة فيروس كورونا والتطعيم حصن أمان المواطن وسط المواجهة الرابعة للفيروس.

وفي محافظات الصعيد وتحديدا، محافظة سوهاج فتحت مقرات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا سريعًا وفوريًا.

وقدم عضو مجلس الشيوخ النائب مجدي القاضي مقره الانتخابي ليكون مركزًا للتطعيم، بالإضافة إلى أمانة حزب مستقبل وطن بدائراته، مشاركًا عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد أبو الدهب.

وتفقد النائبان مركز التطعيم للاطلاع على الخدمة المقدمة وشكاوى المواطنين، مؤكدان أنهما يقدمان خدمة إنسانية في المقام الأول قبل أن تكون التزامًا وطنيًا.

وعلى خط الصعيد أيضا، أطلقت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف منى عبدالله، نداءات عبر صفحتها للمواطنين بضرورة التوجه إلى مقر الحزب للتطعيم فورًا ضد كورونا.

وقالت عبدالله، في تصريح لـ"مصراوي"، إنها تريد توعية المواطنين بخطورة عدم التطعيم ضد الفيروس، مشيرة إلى أن الإدارة الصحية بالمحافظة تقوم بدور كبير في توفير اللقاحات.

وأضافت أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أجل التطعيم، مشيرة إلى أنها توجهت لمركز التطعيم وأشرفت بنفسها على تقديم الخدمات للمواطنين، كما شددت على ضرورة استمرار الحملة من أجل تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين، منوهة إلى أنها تعمل على توعية المواطنين بأن التطعيم ليس يعني انتهاء كورونا بل يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي القاهرة، قام وكيل لجنة القيم بمجلس النواب النائب عن مدينة السلام والنهضة أحمد إسماعيل بجولة بمركز التطعيم الذي يقدم الخدمة للمواطنين من خلال مقره ومقر حزب مستقبل وطن.

وقال إسماعيل إن هناك جهدًا كبيرًا يبذل من قبل القائمين على تنظيم دخول وخروج المواطنين خلال تلقي الجرعات الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل تقديم خدمة إنسانية للمواطنين.

وفي محافظة الجيزة، وجّه عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم النائب أسامة الأشموني أبناء دائرته بالتوجه إلى مقره ومقر عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة النائب محمود مرجان لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

ووعد الأشموني المواطنين بفتح المزيد من المقرات لتلقي التطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التوجه لمقار الحصول على التطعيم.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، يلتزم جميع العاملين بالحضور الفعلي إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية، مشددًا على أنه لن يسمح بالدخول إلا بعد التأكد من حصول العاملين على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR، ولم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وإلا يُعتبر مُتغيبا عن العمل.

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