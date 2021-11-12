فيروس كورونا.. "فتوى الأزهر" توضح حكم تقديم شهادات مزورة لجهات العمل تفيد الحصول على اللقاح

كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، أنه لا يجوز استخراج شهادات غير حقيقية تفيد التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وقال شومان في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن استخراج شهادات تطعيم غير حقيقية نوع من التدليس يشترك فيه مخرج الشهادة وطالبها في المخالفة، والتعرض للإجراءات العقابية.

وأشار إلى أنه يجب على الناس أن تنفذ ما يعلن عنه من إجراءات وقائية واحترازية لمجابهة الجائحة، والعمل على حفظ صحتهم وحياتهم التي هي من مقاصد شريعتنا الغراء.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات والمؤسسات الحكومية، منع دخول الموظفين إلى مقار العمل، دون الحصول على لقاح كورونا وتقديم شهادة تفيد ذلك، و تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR، ولم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه بدءا من الإثنين المقبل يلتزم جميع العاملين بالحضور الفعلي إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية، ولن يسمح بالدخول إلا بعد التأكد من حصول العاملين على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR، ولم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

وأضاف سعفان في بيان له، الجمعة، أن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة، موضحا أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة العاملين والمواطنين ومواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة القوى العاملة تنفذ عملية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.