​​فيديو.. الصحة: خطوات بسيطة تحميك وعائلتك من الإصابة بكورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" بشأن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على فيروس كورونا.

وقالت الوزارة:"خطوات بسيطة هتحميك وتحمي عيلتك من الإصابة بفيروس كورونا، سجل واحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا

وتابعت وزارة الصحة: "لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥".