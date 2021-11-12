فيديو.. الصحة: خطوات بسيطة تحميك وعائلتك من الإصابة بكورونا
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" بشأن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على فيروس كورونا.
وقالت الوزارة:"خطوات بسيطة هتحميك وتحمي عيلتك من الإصابة بفيروس كورونا، سجل واحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا
وتابعت وزارة الصحة: "لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥".
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