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​​فيديو.. الصحة: خطوات بسيطة تحميك وعائلتك من الإصابة بكورونا

12:00 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
​​فيديو.. الصحة: خطوات بسيطة تحميك وعائلتك من الإصابة بكورونا

فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" بشأن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على فيروس كورونا.

وقالت الوزارة:"خطوات بسيطة هتحميك وتحمي عيلتك من الإصابة بفيروس كورونا، سجل واحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا

وتابعت وزارة الصحة: "لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥".

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