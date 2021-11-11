بالفيديو.. شاهد اقتران القمر وكوكب المشترى في سماء مصر

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بث مباشر لرصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري وذلك من مقر المعهد في حلوان.

وتشهد اللحظات الحالية ظاهرة فلكية مهمة، حيث يقترن القمر مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية)، حيث نراهما مقتربين في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشرة دقائق مساءا تقريبًا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الحادية عشرة والنصف مساء تقريبًا.