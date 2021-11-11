احتفالية الكباش.. وزير السياحة ومحافظ الأقصر يتابعان أعمال التطوير بالمحافظة (صور)

الجيزة: تسليم مواد غذائية لـ 3 آلاف أسرة وتجهيز 25 فتاة مقبلة على

سفير التشيك بالقاهرة: افتتاح أول مركز ثقافي تشيكي في مصر 2022

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، أعمال التطوير الجارية بالشوارع والميادين والمناطق المحيطة بمعابد الأقصر والكرنك والتي ستشهد إقامة هذه الاحتفالية الكبرى.

جاء ذلك بمرافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ونائب محافظ الأقصر ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية ومستشار الوزير للعرض المتحفي وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.

واستهل وزير السياحة والآثار جولته مع محافظ الأقصر بتفقد المناطق والشوارع المحيطة بمعبد الأقصر وطريق الكورنيش حيث وجه الوزير باستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة، وأعمال الزراعات والأشجار والنخيل وأحواض الزرع الموجودة على طول طريق الكورنيش والميادين.

كما وجه باستكمال دهان الأسوار وأعمدة الإضاءة وواجهات البازارات السياحية الواقعة على الطريق وتجميل اللوحات الإرشادية بالشوارع، لتحقيق مظهر حضاري للمنطقة بأسرها.

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تهدف إلى الترويج لمحافظة الأقصر وإلقاء الضوء على أبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".