هيئة الدواء: 6 عوامل تزيد فرص الإصابة بسرطان البنكرياس

كتب - أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن 6 عوامل تُزيد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان البنكرياس.

وقالت الهيئة في منشور توعوي اليوم الأربعاء، أن هذه العوامل تشمل: مرض السكر وخاصة النوع الثاني المرتبط بالسمنة، التهاب البنكرياس المزمن، السن أكثر من 45 عاما، التاريخ المرضي للعائلة، العرق، وعوامل جينية.

وأوضحت أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من السيدات.

ونصحت الهيئة بضرورة الحفاظ على الوزن والنظام الغذائي الصحي لتقليل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

كما تنصح الهيئة بضرورة استشارة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.