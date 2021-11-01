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وزيرة الثقافة لمصراوي: مهرجان الموسيقى العربية له فضل كبير على الكثير من المطربين

08:49 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
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(مصراوي):

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.

وقالت "عبدالدايم"، في تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش افتتاح المهرجان: إنني أتشرف بالمشاركة في الدورة الثلاثون للمهرجان، لأنها مناسبة لها مكانة خاصة في قلبي، خاصة أنني أقدم معزوفة للموسيقار جمال سلامة، باعتبارها لمسة وفاء لفنان كبير راحل، مؤكدة أن اختيار أسماء المكرمين تم بمنتهى العناية.

وأضافت: "هذا المهرجان صاحب فضل كبير على كثير من المطربين المصريين والعرب، حيث منحهم فرصة الوجود والظهور على خشبات المسرح، كما أن مؤتمر الموسيقي العربية، هو الوحيد من نوعه ويحظى بتواجد وحضور كبير من كافة الباحثين في الدول العربية".

وتابعت: "تحدينا فيروس كورونا كنا نتحرك بمنتهى السرعة، ومنحنا دعم الدولة المصرية دفعة كبيرة وتم إنشاء مسرح كبير وهو مسرح النافورة وظللنا مستمرين وساعدنا دعم الدولة أن نستكمل كل المبادرات والأنشطة في كل القرى".

مهرجان الموسيقى العربية إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة مسرح النافورة

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