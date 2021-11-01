السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي

القاهرة- (أ ش أ):

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روسي.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل.​