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السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي

07:37 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي

قمح روسي

القاهرة- (أ ش أ):

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روسي.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل.​

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قمح روسي الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين

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