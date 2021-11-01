بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد إشهار 63 مسجدًا محليًّا على مستوى الجمهورية

كتب – محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إشهار 63 مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية، منها 51 إحلالًا وتجديدًا، و12 صيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطتها لإحلال وتجديد المساجد.

وأشارت إلى أن المساجد التي تم إشهارها هي على النحو التالي:

