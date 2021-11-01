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رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يطالب بترخيص التوك توك

05:36 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يطالب بترخيص التوك توك

إيهاب منصور

كتب- محمد نصار:

اعترض النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء مناقشة تعديلات بقانون المرور، على تخفيض سن قائدي المركبات الثنائية (مثل الموتوسيكلات) من 18 إلى 16 عاما.

وأشار منصور، بحسب بيان صادر عن الحزب، قبل قليل، إلى الحوادث الكثيرة التي تحدث بسبب تهور وصغر سن قائدي المركبات، وطالب بدراسة تأثير ذلك على التسرب من التعليم والمهن.

وتحدث رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن أهمية النظر في أمر ترخيص التوك توك وإدخاله تحت الرقابة في إطار المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون في الفصل التشريعي الأول لتقنين التوك توك، إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.

إيهاب منصور التوك توك مجلس النواب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي

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