"القومية للإنتاج الحربي": نعمل على توطين التصنيع المحلى وسد احتياجات السوق المصري

مصراوي

أكد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، العضو المنتدب، حرص الهيئة على نقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق المصرى وصولا للتصدير للدول الإفريقية والعربية.

واستعرض المهندس صلاح الدين خلال كلمته فى حفل عيد الإنتاج الحربي السابع والستين، الذي عقد اليوم، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي، أهم الإنجازات المحققة بعام (2020/ 2021) من مشروعات تنموية وتطوير خطوط إنتاج وإفتتاح لخطوط إنتاج جديدة وأهم بروتوكولات التعاون التى تمت مع الجهات المختلفة فى ضوء التكامل والتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة والشركات العالمية

واستعرض دور الهيئة القومية للإنتاج الحربي وما يتبعها من (16) شركة تابعة وشركة للإنشاءات والمشروعات والإستشارات الهندسية ومركز للتميز العلمى والتكنولوجى ومركز لنظم للمعلومات والحواسب فى مهمتهم الرئيسية لتلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر إلى جانب دور هذه الجهات التابعة في الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية ذات جودة عالية وسعر منافس وأيضاً المساهمة فى مختلف المشروعات القومية والتنموية للدولة.

وأشار إلى أهم الإنجازات المحققة بعام (2020/ 2021) من مشروعات تنموية وتطوير خطوط إنتاج وإفتتاح لخطوط إنتاج جديدة وأهم بروتوكولات التعاون التى تمت مع الجهات المختلفة فى ضوء التكامل والتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة والشركات العالمية من أجل نقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع المحلى وسد احتياجات السوق المصرى وصولا للتصدير للدول الإفريقية والعربية.