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آن لزوجة كل شهيد جني ثمار ألم الفراق والصبر.. برلمانية تشيد بإلغاء مدّ "الطوارئ"

03:59 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
آن لزوجة كل شهيد جني ثمار ألم الفراق والصبر.. برلمانية تشيد بإلغاء مدّ "الطوارئ"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة سكينة سلامة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسبب إلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكدةً أن تلك الخطوة دليل على استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، 7 تشريعات جديدة بشأن صناعة واستخراج الذهب.

وقالت سلامة: باعتباري زوجة شهيد أقول باسم كل زوجة شهيد إنه جاء الوقت لنجني ثمار ألم الفراق والصبر نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تتمتع بمزيد من الأمن والاستقرار .

وأشادت النائبة بمشروعات قوانين التنقيب عن الذهب، مؤكدة أن تلك الاتفاقيات ستمنع سرقات الذهب والسيطرة على التنقيب العشوائي .

وأضافت سلامة: "نتمنى المزيد من تلك الاتفاقيات؛ خصوصاً أنها شراكة وطنية مصرية"، مطالبةً الحكومة بمد البرلمان بجدول زمني لخطة تنفيذ البحث والتنقيب عن الذهب؛ لزيادة الحوكمة ووجود معايير واضحة .

النائبة سكينة سلامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ مجلس النواب

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